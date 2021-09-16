08:14
USD 84.80
EUR 100.28
RUB 1.16
Общество

В Кадамджайском районе родителей первоклассников попросили купить все учебники

В Кадамджайском районе родителей первоклассников попросили купить все учебники. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, племянница пошла в первый класс в школу имени Козубая села Алыш.

«В школе нет ни одной книги для первоклассников. Преподаватели просят купить книги. Такими темпами скоро наш бюджет будет суперпрофицитным», — отметил читатель.

Читайте по теме
Не хватает школ, педагогов, книг. Как начинается учебный год в Кыргызстане

Он добавил, что пока учебники дойдут до рынка Кызыл-Кии через нескольких посредников, они становятся очень дорогими. «Раз государство не может обеспечить всех учебниками, может, стоит хоть организовать книжные ярмарки во всех школах, где продавать пособия по доступным ценам?» — предложил читатель.

Напомним, накануне в Кыргызстане начался новый учебный год.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207195/
просмотров: 98
Версия для печати
Материалы по теме
Не хватает школ, педагогов, книг. Как начинается учебный год в Кыргызстане
Пособие для школьников и их родителей «Буду изобретать» выпустили в Кыргызстане
Юридические клиники Кыргызстана разработают учебные пособия «Человек и общество»
Скоро в школу. За какие учебники родителям придется заплатить
Инвентаризацию школьных библиотек проведут в Кыргызстане
Миллионы на учебники. Школьникам Бишкека выдали рваные и ветхие книги
Почти 30 миллионов сомов потратит Минобраз на издание двух учебников
Скандалов больше не будет? Как в Кыргызстане улучшают школьные учебники
В Министерстве образования обсудили требования к учебникам нового поколения
Открыт набор студентов в вузы Румынии на 2021-2022 учебный год
Популярные новости
Незаконные высотки. Около 60&nbsp;незаконных многоэтажных домов под угрозой сноса Незаконные высотки. Около 60 незаконных многоэтажных домов под угрозой сноса
Десятки тысяч боевиков&nbsp;ИГ сосредоточены на&nbsp;границе со&nbsp;странами Центральной Азии Десятки тысяч боевиков ИГ сосредоточены на границе со странами Центральной Азии
Пригородные бусики. Пассажиры штурмом берут маршрутки, а&nbsp;у&nbsp;Минтранса все хорошо Пригородные бусики. Пассажиры штурмом берут маршрутки, а у Минтранса все хорошо
COVID-19. Скончался телеведущий Алексей Филатов COVID-19. Скончался телеведущий Алексей Филатов
Бизнес
Улукбек Марипов ознакомился с&nbsp;инновационными цифровыми проектами MegaCom Улукбек Марипов ознакомился с инновационными цифровыми проектами MegaCom
Крутые возможности сети&nbsp;О! и&nbsp;приложения &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; для студентов! Крутые возможности сети О! и приложения «Мой О!» для студентов!
Уникальная неделя цифрового развития Digital Week пройдет в&nbsp;Кыргызстане Уникальная неделя цифрового развития Digital Week пройдет в Кыргызстане
Оплачивайте аренду учебников онлайн в&nbsp;приложении MegaPay Оплачивайте аренду учебников онлайн в приложении MegaPay
16 сентября, четверг
08:10
В Кадамджайском районе родителей первоклассников попросили купить все учебники В Кадамджайском районе родителей первоклассников попрос...
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
15 сентября, среда
23:51
Apple презентовала iPhone 13 и новое поколение «умных» часов
23:25
Мексиканский рэпер вживил в голову десятки золотых цепей вместо волос
23:01
Жив и здоров. Азиз Батукаев замечен на воровской сходке в Греции
22:37
В Бишкеке пройдет девятый Форум молодого кино стран СНГ «Умут»
22:17
Обвинение в захвате власти. Канатбек Исаев вышел с допроса