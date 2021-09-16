В Кадамджайском районе родителей первоклассников попросили купить все учебники. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, племянница пошла в первый класс в школу имени Козубая села Алыш.

«В школе нет ни одной книги для первоклассников. Преподаватели просят купить книги. Такими темпами скоро наш бюджет будет суперпрофицитным», — отметил читатель.

Он добавил, что пока учебники дойдут до рынка Кызыл-Кии через нескольких посредников, они становятся очень дорогими. «Раз государство не может обеспечить всех учебниками, может, стоит хоть организовать книжные ярмарки во всех школах, где продавать пособия по доступным ценам?» — предложил читатель.

Напомним, накануне в Кыргызстане начался новый учебный год.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.