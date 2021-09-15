Проект нового закона. Нам снова обещают бесплатность образования

Бесплатность образования обеспечивается через бюджетное финансирование. Об этом говорится в проекте нового закона «Об образовании».

Читайте по теме Почем бесплатное образование, или Как на родителей переложили содержание школ

Согласно документу, государство в лице кабмина обеспечивает право граждан на образование путем создания необходимых социально-экономических и правовых условий для получения общедоступного бесплатного дошкольного, начального, основного общего, среднего общего образования, начального профессионального и на конкурсной основе среднего профессионального, высшего профессионального и послевузовского профессионального образования в государственных организациях в пределах госзаказа, если образование данного уровня гражданин получает впервые.

В законопроекте также предусмотрено создание условий для внедрения инклюзивного образования; издания учебников, в том числе выпущенных рельефно-точечным шрифтом Брайля; предоставления лицам с инвалидностью бесплатного начального профессионального, среднего профессионального и высшего профобразования в пределах квот, ежегодно утверждаемых кабинетом министров.

Отметим, что родители детей дошкольного и школьного возраста регулярно жалуются на принудительные денежные взносы.