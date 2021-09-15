COVID-19. Анализ ПЦР в Центре госсанэпиднадзора в Бишкеке подешевел

Стоимость анализа на полимеразно-цепную реакцию (ПЦР) по выявлению РНК/ДНК вирусных инфекций в ЦГСЭН снижена. Об этом сообщила пресс-служба Госантимонополии.

По ее данным, приказом отдела по Бишкеку и Чуйской области госагентства тариф на одно исследование теперь составляет 896 сомов.

«Ранее тариф на одно исследование был 1 тысяча 326 сомов, снижение составило 430 сомов», — отметили в агентстве.

Напомним, в конце июня проведение ПЦР-тестов подешевело с 1 тысячи 574 сомов до 788 сомов в департаменте профилактики заболеваний, государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре и его филиалах в регионах страны.