Пригородные бусики. Пассажиры штурмом берут маршрутки, а у Минтранса все хорошо

Уехать вечером из Бишкека в Чуйскую область последние пару месяцев — настоящий квест. Каждый вечер сотни людей едут на «Шлагбаум» в надежде, что удастся попасть домой без приключений. Но чаще всего так не получается. Либо нет маршруток, либо стоимость проезда взлетает в разы.

Только чиновники Минтранса не замечают проблемы. У них все и всегда хорошо.

Если верить им, то и маршрутки есть, и цены за проезд стабильные. Водители же бусиков ведут тихую войну, просто отказываясь выходить на линии из-за низких тарифов за проезд. Страдают от этого пассажиры, которые вынуждены штурмом брать маршрутки.

Бусиков с каждым днем все меньше

Еще в августе в СМИ стали поступать сообщения о проблемах с транспортом. Сложнее всего уехать по маршруту Бишкек — Сокулук и Бишкек — Кара-Балта.

«Не знаем, в чем причина, но маршрутки перестали выходить на линии. Люди в прямом смысле дерутся за попутное такси», — написал читатель одному из информагентств.

Фото 24.kg. Десятки людей ждут маршрутку на «Шлагбауме»

В Министерстве транспорта и коммуникаций заверяют, что все хорошо, а транспорта на этих маршрутах вполне достаточно. В пресс-службе Минтранса сообщили, что на маршруте Бишкек — Кара-Балта работают свыше 47 единиц транспорта. Еще 48 бусиков ездят по направлениям Чалдовар — Бишкек и Каинды — Бишкек. В Сокулук — 25 маршруток, в Беловодское — 30.

«Задержка связана с заторами на участке в селе Сокулук, где ведут дорожные работы», — уверяют в Минтрансе.

Плати больше или иди пешком

После шести-семи вечера маршруток, которые идут экспрессом до Кара-Балты, просто нет. Есть простые маршрутки, которые по дороге подбирают пассажиров. Обычно в них стоимость ниже, чем в экспрессе. Но не сейчас. Последние полтора-два месяца водители вечером повышают тарифы. Как минимум на 10-20 сомов. Объясняют тем, что невыгодно ездить. Цены на дизельное топливо растут, а работа на маршруте с нынешними тарифами практически не приносит дохода.

Фото 24.kg. Второй месяц по вечерам стоянка экспрессов в Кара-Балту пустует

Пользуются сложившейся ситуацией и таксисты. Они сразу взвинтили цены в полтора раза.

«Почему-то мало междугородних бусиков. Куда они все делись? Отдыхают? Или это своего рода забастовка, чтобы поднять тарифы? Таксисты этим пользуются и берут по 150 сомов из Кара-Балты до Бишкека», — рассказали 24.kg читатели.

Специалисты Чуйского территориального управления (ЧТУ) Агентства автотранспорта провели проверки на предмет самовольного увеличения тарифа по маршруту Бишкек — Кара-Балта. Поводом стали жалобы пассажиров и публикации в социальных сетях.

В пресс-службе Минтранса заверили, что по итогам проверки факт самовольного увеличения тарифа по маршруту Бишкек — Кара-Балта не подтвержден.

В день публикации корреспондент 24.kg попытался уехать домой в девять вечера. Ни одного экспресса до Кара-Балты не было. Припозднившиеся пассажиры метались у «Шлагбаума», пытаясь уехать на любой маршрутке.

— До Кара-Балты едете? — спрашиваю водителя.

— Да, но по 60 сомов, — отвечает он.

— А почему 60? Не экспресс же, — пытаюсь возмутиться.

— Не нравится — езжай на такси или жди свой экспресс, — недовольно буркнул водитель.

Вот и все. У пассажиров просто нет выбора. Ты либо платишь столько, сколько сказали, и едешь в переполненной маршрутке, либо остаешься ночевать в Бишкеке под открытым небом.

Как попасть домой

Накануне ситуация достигла апогея. В 19.00 на «Шлагбауме» стояли десятки людей, и ни одной маршрутки — ни в Сокулук, ни в Беловодское, ни в Кара-Балту или дальше.

Не было и таксистов. При всем желании и наличии денег уехать из Бишкека было просто не на чем.

«Мы здесь почти два часа ждем. Маршрутки иногда проезжают, но полностью забиты и даже не останавливаются. Не понимаем, что происходит. Сегодня здесь много детей, родители же к школе готовятся. Как можно было так поступать?» — возмущаются недовольные пассажиры.

Бригадир маршруточников, отказавшийся представиться, попытался оправдать коллег: дескать, людей много, число пассажиров с каждым разом увеличивается, а бусиков мало.

«Я попросил всех выйти на линии, даже тех, у кого выходной. Но, как видите, все равно мало маршруток», — признался мужчина.

В этот момент к остановке начали подъезжать первые маршрутки до Сокулука. Люди ринулись к ним. Про вежливость, дистанцию и правила приличия все забыли. Тут либо ты всех растолкаешь и втиснешься в маршрутку, либо останешься ждать еще неизвестно сколько времени. Хорошо, если вообще удастся уехать.

Попутных машин тоже практически не было. Подъехала парочка, да и те только до Сокулука. Их заполняют за считанные минуты. А люди между собой уже решили, что маршруточники попросту бастуют. Их не устраивает цена за проезд.

«Солярка почти 52 сома, а до Сокулука проезд стоит 25 сомов. Больше 10 лет тариф не поднимали. Им совсем стало невыгодно ездить. Бишкекские маршруточники, вон, бастуют, за них все переживают. А о пригородных маршрутах вообще забыли. И всегда говорят, что все хорошо. Лучше бы повысили немного тариф, зато бусики были бы, чем мы вот так ждем их», — рассказывает мужчина, представившийся Аскаром.

Люди на остановке согласны с ним. Но чиновникам Министерства транспорта и коммуникаций проще делать вид, что ничего не происходит. Интересно, кто ответит, если одним прекрасным вечером бусики совсем не выйдут на линии. Как сотням людей добираться домой? А начался учебный год, многие школьники ездят на учебу в столицу. Кто позаботится о том, чтобы им было на чем добраться до дома?