Первый звонок. 800 милиционеров обеспечивают безопасность школ Чуйской области

Безопасность на торжественных линейках Чуйской области обеспечивают больше 800 сотрудников милиции. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУВД.

«В их числе — инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные милиции. Рядом со школами дежурят сотрудники УОБДД и ППСМ ГУВД Чуйской области», — говорится в сообщении.

Во всех школах обновлены информационные стенды с телефонами сотрудников ИДН и памятками на правовые темы.

Торжественные мероприятия проходят сегодня в 320 областных образовательных учреждениях, в которых обучаются больше 199 тысяч учеников.