1 сентября. Глава ГКНБ поздравил детей и учителей в Джалал-Абаде

Глава Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев принял участие в торжественном открытии нового здания школы № 14 в Джалал-Абаде.

В церемонии открытия также участвовали представители местных органов власти, педагоги и учащиеся.

Новый учебный корпус оснащен современными классными комнатами, лабораториями и спортивными залами.

Камчыбек Ташиев подчеркнул значимость инвестиций в образование и отметил, что создание современных школ способствует развитию региона и повышению качества знаний у подрастающего поколения.

«Образование — это фундамент будущего страны. Мы должны создавать такие условия, чтобы каждый ребенок имел возможность учиться в безопасной и современной школе», — заявил он.

Педагоги и родители выразили благодарность за внимание к вопросам образования и уверены, что новый корпус позволит школьникам получать качественные знания и развиваться творчески.
Ссылка: https://24.kg/vlast/341711/
