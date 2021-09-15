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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. В ВОЗ назвали дискриминацией паспорта вакцинации для путешествий

ВОЗ на данный момент выступает против паспортов вакцинации в качестве условий для путешествий. Об этом заявил на брифинге генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус, сообщает ТАСС.

«Мы не хотим, чтобы паспорта вакцинации использовались в качестве условий для путешествий», — подчеркнул он.

По его словам, причина заключается в том, что сейчас нет вакцинного равенства. «Это будет инструмент для дискриминации», — сказал он.

Тедрос Гебрейесус добавил, что в будущем, когда повысится охват вакцинацией, можно рассмотреть такую возможность.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207113/
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