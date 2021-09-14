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Общество

Протесты в Терек-Сае. Акция против золотодобывающей фирмы продолжается

В селе Терек-Сай Чаткальского района Джалал-Абадской области продолжается акция против кыргызско-турецкой золотодобывающей компании ОсОО «Эти Бакыр Терексай». Об этом 24.kg сообщил сельчанин Марлен Жолдошбеков.

Ранее местные жители вышли на акцию протеста и пожаловались, что предприятие загрязняет воздух и вызывает болезни у детей. Через несколько дней с ними встретился полпред региона Абсаттар Сыргабаев и оставил акима района пожить в селе 10 дней и решить озвученные людьми проблемы.

«Наши вопросы не решены. Руководство само в замешательстве. Они не знают, как решить нашу проблему. Оставили акима для того, чтобы он пожил в селе и воочию увидел пыль и шум, которые нам приходится терпеть. Не знаю, что из этого выйдет», — сказал Марлен Жолдошбеков.

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Отметим, для того чтобы решить вопрос населения, ранее было принято решение переселить 62 жителя, которые проживают по улице Мырзабаева, в другое место. К тому же территория их домовладений подпадала под лицензионную площадь компании «Эти Бакыр Терексай». Фирма предлагала купить их дома. Для этого в село приезжала незавивисимая оценочная комиссия.

«Лично я не впустил оценщиков в свой дом. Я не собираюсь покидать свое село. Те, кто согласился продать свои дома, уже получили результаты оценки. Некоторым сельчанам предложили $12-16 тысяч за их дома. Но они категорически не согласились с суммой», — рассказал Марлен Жолдошбеков.

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Он заметил, что жители села Терек-Сай продолжают протестовать против кыргызско-турецкой компании и требовать у нее добывать золото подземным способом и не загрязнять окружающую среду.

«У нас на стенах, воротах домов висят плакаты, где мы говорим, что нам нужно сохранить здоровье детей, чистый воздух и тихий сон. Просим услышать требование народа. Мы не просим закрытия компании. Мы лишь просим не портить экологию и здоровье людей. Мы будем продолжать выражать протесты, пока наши требования не будут выполнены», — заключил Марлен Жолдошбеков.

Отметим, в 2015 году конкурс на разработку месторождений золота Терек, Тереккан и Перевальное выиграло ОсОО «Эти Бакыр Терексай» — совместное предприятие «Кыргызалтына» (25 процентов) и турецкой компании «Эти Бакыр» (75 процентов).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207052/
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