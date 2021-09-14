Выпускники школы № 14 Бишкека объявили сбор средств на ее ремонт. Об этом на своей странице в Facebook сообщила футболистка Айдана Оторбаева.

По ее словам, крыша и фасад в школе в буквальном смысле разваливаются.

«Денег у учебного заведения нет, а государство не спешит вот уже который год начинать ремонт. Критиковать и обвинять кого-то нет желания и сил, поэтому, поговорив с руководителями школы и активными выпускниками (нас пока пара человек), решили открыть сбор и начать самостоятельно приводить в порядок все то, что разваливается», — написала Айдана Оторбаева, добавив, что сама, как и пять ее сестер, окончила это учебное заведение.