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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 225,2 миллиона, умерли более 4,6 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 607 тысяч 93 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 225 миллионов 234 тысячи 746 человек. Больше всего зараженных в США (41 миллион 213 тысяч 908), Индии (33 миллиона 264 тысячи 175), Бразилии (21 миллион 6 тысяч 424), Франции (6 миллионов 992 тысячи 980), Великобритании (7 миллионов 290 тысяч 168), России (7 миллионов 55 тысяч 296), Турции (6 миллионов 682 тысячи 834), Аргентине (5 миллионов 226 тысяч 831), Иране (5 миллионов 318 тысяч 327), Колумбии (4 миллиона 931 тысяча 563), Испании (4 миллиона 915 тысяч 265), Италии (4 миллиона 609 тысяч 205) и Германии (4 миллиона 93 тысячи 412).

Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 638 тысяч 578. За сутки показатель вырос на 8 тысяч 187 человек. В том числе в США всего скончались 662 тысячи 16 человек, Бразилии — 587 тысяч 66, Индии — 442 тысячи 874, Мексике — 267 тысяч 969, России — 190 тысяч 31, Великобритании — 134 тысячи 587 и Италии — 129 тысяч 955.

В Кыргызстане зарегистрировали 177 тысяч 308 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 918 тысяч 208, Узбекистане — 164 тысячи 890, Таджикистане — 17 тысяч 484.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206997/
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