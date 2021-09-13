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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстан прибыл очередной гуманитарный груз из Китая

В Кыргызстан прибыл очередной гуманитарный груз из Китая. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и соцразвития.

По его данным, груз передан Синьцзян-уйгурским автономным районом КНР. Это 3 миллиона одноразовых медицинских масок, 100 тысяч медицинских масок N95, 20 тысяч комплектов защитных костюмов.

Заместитель министра здравоохранения и социального развития Улук-Бек Бектурганов поблагодарил китайский народ за оказываемую весомую поддержку в борьбе с распространением и последствиями коронавирусной инфекции на территории нашей республики. «Я уверен, что переданные средства индивидуальной защиты будут способствовать снижению количества распространения COVID-19 как среди медицинского персонала, так и среди населения», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206944/
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