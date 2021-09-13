Минздрав разрабатывает новый межведомственный план против COVID-19 до 2023 года

Министерство здравоохранения и социального развития разрабатывает новый межведомственный план против COVID-19 на 2021-2023 годы. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

По его данным, накануне при поддержке ВОЗ прошло выездное рабочее совещание с участием специалистов департаментов министерства, представителей госорганов, ответственных за профилактику и борьбу против COVID-19.

«Основной задачей, стоящей перед участниками совещания, стала разработка плана действий против COVID-19 для нивелирования рисков угрозы распространения инфекции», — отметили в ведомстве.

Важными компонентами в плане являются устойчивое финансирование, межсекторальная координация, полная цифровизация здравоохранения, а также соблюдение мер по защите здоровья, повышение доверия общества к информации, исходящей от компетентных источников, и безусловное принятие рекомендованных моделей поведения в условиях пандемии.

«Мы должны извлечь определенные уроки из текущей ситуации, чтобы улучшить готовность к борьбе не только с COVID-19, но и с будущими вспышками инфекционных заболеваний. Особо важно улучшить межведомственную координацию для усиления потенциала страны для преодоления подобных кризисов», — отметил замминистра здравоохранения и соцразвития Жалалидин Рахматуллаев.