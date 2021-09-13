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Общество
Сюжет: COVID-19

Цифра дня. 20 человек умерли после заражения коронавирусом за неделю

С 7 по 13 сентября в Кыргызстане зарегистрировали 20 случаев смерти после заражения коронавирусом. Такие данные приводит Министерство здравоохранения и социального развития.

Отмечается, что это на десять случаев меньше, чем с 31 августа по 6 сентября. Большинство смертей зарегистрировано в Бишкеке (10), Чуйской (3) и Иссык-Кульской (3) областях. Два случая отмечено в Таласской области и по одному — в Джалал-Абадской и Баткенской.

За прошедшую неделю в Оше, Ошской и Нарынской областях не зафиксировано ни одного летального исхода.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206888/
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