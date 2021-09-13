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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 224,6 миллиона, умерли более 4,6 миллиона

За последние трое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 1 миллион 513 тысяч 551 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 224 миллиона 627 тысяч 653 человека. Больше всего зараженных в США (40 миллионов 955 тысяч 201), Индии (33 миллиона 236 тысяч 921), Бразилии (20 миллионов 999 тысяч 779), Франции (6 миллионов 990 тысяч 662), Великобритании (7 миллионов 259 тысяч 752), России (7 миллионов 37 тысяч 435), Турции (6 миллионов 658 тысяч 221), Аргентине (5 миллионов 224 тысячи 534), Иране (5 миллионов 295 тысяч 786), Колумбии (4 миллиона 930 тысяч 249), Испании (4 миллиона 907 тысяч 461), Италии (4 миллиона 606 тысяч 413) и Германии (4 миллиона 87 тысяч 125).

Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 630 тысяч 391. За трое суток показатель вырос на 25 тысяч 828 человек. В том числе в США всего скончались 659 тысяч 970 человек, Бразилии — 586 тысяч 851, Индии — 442 тысячи 655, Мексике — 267 тысяч 748, России — 189 тысяч 319, Великобритании — 134 тысячи 525 и Италии — 129 тысяч 919.

В Кыргызстане зарегистрировали 177 тысяч 226 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 915 тысяч 383, Узбекистане — 164 тысячи 364, Таджикистане — 17 тысяч 442.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206881/
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