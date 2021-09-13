В Кыргызстане лечение от коронавирусной инфекции получают 1 тысяча 670 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 1 тысяча 21 человек. В больницах — 649. В том числе 55 человек — в крайне тяжелом состоянии, 207 — в тяжелом. Состояние 385 больных (или 59,3 процента) оценивают как средней тяжести, два пациента в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 95 человек, из них в Бишкеке — 48, Оше — 3, в Чуйской области — 25, Нарынской — 1, Иссык-Кульской — 14, Джалал-Абадской — 2, Баткенской — 2.

С начала марта 2020 года, по официальным данным, выздоровели 171 тысяча 523 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.