В Кыргызстане за сутки выявили 68 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщило Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 31 случай, Оше — 3, Чуйской области — 15, Нарынской — 4, Иссык-Кульской — 8, Джалал-Абадской — 4, Баткенской — 3.

С марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 177 тысяч 226 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.