В Кыргызстане лечение от коронавирусной инфекции получают 1 тысяча 711 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социального развития.

Уточняется, что амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 1 тысяча 46 человек. В больницах — 655. В том числе 61 человек — в крайне тяжелом состоянии, 217 — в тяжелом. Состояние 375 больных (или 57,2 процента) оценивают как средней тяжести, один пациент в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 102 человека, из них в Бишкеке — 53, Оше — 3, в Чуйской области — 23, Таласской — 1, Нарынской — 3, Иссык-Кульской — 16, Ошской — 3.

С начала марта 2020 года, по официальным данным, выздоровели 171 тысяча 428 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.