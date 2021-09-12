В Кыргызстане за сутки выявили 75 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщило Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 38 случаев, Чуйской области — 13, Ошской — 1, Таласской — 4, Нарынской — 1, Иссык-Кульской — 11, Джалал-Абадской — 4, Баткенской — 3.

С марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 177 тысяч 158 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.