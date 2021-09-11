20 лет спустя: как произошел крупнейший теракт в истории

11 сентября 2001 года в США несколько групп террористов захватили четыре пассажирских самолета. Газета.ru напомнила хронологию событий.

Первый — летевший рейсом № 11 компании American Airlines, cпустя 32 минуты лайнер врезается в северную башню Всемирного торгового центра.

Спустя 17 минут второе захваченное судно компании United Airlines влетает в южную башню. В результате оба небоскреба обрушились.

Третий лайнер террористы направили в западное крыло здания Пентагона, после падения судна начинается сильный пожар.

Пассажирам и бортовому экипажу последнего лайнера удается в последний момент перехватить управление. В результате самолет упал на поле в штате Пенсильвания.

В итоге, помимо 19 террористов-смертников, в результате атак погибли 2 тысячи 977 человек, еще 24 были объявлены пропавшими без вести.