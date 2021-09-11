10:55
USD 84.80
EUR 100.47
RUB 1.17
Общество

20 лет спустя: как произошел крупнейший теракт в истории

11 сентября 2001 года в США несколько групп террористов захватили четыре пассажирских самолета. Газета.ru напомнила хронологию событий.

Первый — летевший рейсом № 11 компании American Airlines, cпустя 32 минуты лайнер врезается в северную башню Всемирного торгового центра.

Спустя 17 минут второе захваченное судно компании United Airlines влетает в южную башню. В результате оба небоскреба обрушились.

Третий лайнер террористы направили в западное крыло здания Пентагона, после падения судна начинается сильный пожар.

Пассажирам и бортовому экипажу последнего лайнера удается в последний момент перехватить управление. В результате самолет упал на поле в штате Пенсильвания.

В итоге, помимо 19 террористов-смертников, в результате атак погибли 2 тысячи 977 человек, еще 24 были объявлены пропавшими без вести.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206832/
просмотров: 1842
Версия для печати
Материалы по теме
В США посреди пустыни построят город-миллионник под названием Телоса
В США число жертв урагана «Ида» выросло до 45 человек
55 процентов кыргызстанцев считают отношения с Таджикистаном плохими. Соцопрос
Минобороны США передало Кыргызстану СИЗ на 3,7 миллиона сомов
Руслан Казакбаев: В Центральной Азии могут быть спящие ячейки «Аль-Каиды»
Тропический шторм «Генри» обрушился на США
Евросоюз признал победу «Талибана» в Афганистане. Заявление представителя ЕС
В США выявили на 82 процента более летальный штамм коронавируса
Волонтеры Корпуса мира могут возобновить свою работу в Кыргызстане
Рыбаки поймали 136-килограммовую рыбу-меч и получили $542 тысячи
Популярные новости
Беспорядки в&nbsp;Бишкеке. Канат Сагымбаев вновь вызван на&nbsp;допрос в&nbsp;МВД Беспорядки в Бишкеке. Канат Сагымбаев вновь вызван на допрос в МВД
В&nbsp;Бишкеке вышли на&nbsp;маршруты 210 новых автобусов В Бишкеке вышли на маршруты 210 новых автобусов
В&nbsp;Кыргызстане разработали новый закон об&nbsp;образовании В Кыргызстане разработали новый закон об образовании
Задержанная Орозайым Нарматова приезжала в&nbsp;Кыргызстан на&nbsp;похороны родного брата Задержанная Орозайым Нарматова приезжала в Кыргызстан на похороны родного брата
Бизнес
MegaCom окажет содействие ГУВД Бишкека и&nbsp;мэрии столицы в&nbsp;сфере безопасности MegaCom окажет содействие ГУВД Бишкека и мэрии столицы в сфере безопасности
В&nbsp;Бишкеке готовится к&nbsp;запуску первый оптовый магазин формата Cash&amp;Carry В Бишкеке готовится к запуску первый оптовый магазин формата Cash&Carry
Подключите ККМ-онлайн &laquo;О!Касса&raquo; и&nbsp;пользуйтесь месяц БЕСПЛАТНО! Подключите ККМ-онлайн «О!Касса» и пользуйтесь месяц БЕСПЛАТНО!
&laquo;Оптима Банк&raquo; и&nbsp;МФЦ &laquo;Астана&raquo; подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве «Оптима Банк» и МФЦ «Астана» подписали меморандум о сотрудничестве
12 сентября, воскресенье
10:22
ЦИК сделала заявление по поводу задержания Акылбека Эшимова ЦИК сделала заявление по поводу задержания Акылбека Эши...
10:03
COVID-19. Скончался телеведущий Алексей Филатов
09:40
Коронавирусом болеют 1 тысяча 711 человек, 278 — в тяжелом состоянии
09:30
Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 12 сентября 2004 года
09:26
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались три человека
11 сентября, суббота
21:27
Вышел первый официальный трейлер фильма «Матрица: Воскрешение»