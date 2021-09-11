В Кыргызстане лечение от коронавирусной инфекции получают 1 тысяча 734 человека. Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социального развития.

Уточняется, что амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 1 тысяча 86 человек. В больницах — 648. В том числе 62 человека — в крайне тяжелом состоянии, 215 — в тяжелом. Состояние 371 больного (или 57,2 процента) оценивают как средней тяжести, один пациент в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 146 человек, из них в Бишкеке — 63, Оше — 1, в Чуйская области — 29, Таласской — 6, Нарынской — 3, Иссык-Кульской — 29, Джалал-Абадской — 5, Баткенской — 10.

С начала марта 2020 года, по официальным данным, выздоровели 171 тысяча 326 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.