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Общество

В Кыргызстане остается актуальной угроза снижения охвата образованием

В Кыргызстане остается актуальной угроза снижения охвата образованием. Об этом говорится в Программе развития образования на 2021-2040 годы.

«Среди причин непосещения школ Нацстатком выделяет инвалидность, материальные трудности в семье, необходимость работать, семейные обстоятельства. Физическое отсутствие родителей рядом с детьми также ставит под угрозу посещение школы ребенком. Согласно данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), 12 процентов детей в стране имеют хотя бы одного родителя за границей из числа трудовых мигрантов», — говорится в документе.

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«Разрыв между населением с высоким и низким уровнями доходов углубляется как в развитых, так и в развивающихся государствах. Уровень бедности в Кыргызстане в 2020-м вырос до 31 процента, что на 11 процентов больше, чем в 2019 году. Целевая политика по реагированию на данную проблему должна увеличивать доступ к образованию разных категорий (включая детей с инвалидностью, из уязвимых категорий семей), тем более доступ к качественному образованию в целом», — отмечают авторы программы.

Они также называют возможные риски, которые могут повлиять на достижение поставленных целей и задач в области образования: снижение темпов роста экономики и притока инвестиций, возникновение бюджетного дефицита, политическая нестабильность, стихийные бедствия, коррупция, возможная радикализация общества, что может привести в том числе к межконфессиональным противоречиям и снижению охвата образованием.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206774/
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