Коррупция, устаревшие специальности и методы преподавания мешают развитию вузов

В Кыргызстане функционирует 57 вузов, в том числе 40 государственных и 17 частных. Об этом говорится в Программе развития образования на 2021-2040 годы.

Согласно документу, общий контингент студентов — 214 тысяч, или 26,5 процента от числа населения в возрасте от 17 до 24 лет.

Из общего числа студентов 12,1 процента обучаются на бюджете.

Среди плюсов в области высшего профобразования за последние годы отмечается повышение размера стипендии обучающимся по педагогическим специальностям в два раза: студентам вузов — до 1,6 тысячи сомов в месяц, спузов — до 1,44 тысячи. Внедрен механизм определения и выделения грантовых мест в вузах только при наличии заявок работодателей.

Перечислен и ряд проблем: подготовка кадров по устаревшим специальностям для «уходящей» ресурсозатратной экономики; устаревшие методы преподавания, что также негативно влияет на качество образования, не соответствующее требованиям рынка труда и запросам общества.

Коррумпированность высшего образования привела к замене ценности образования ценностью диплома о высшем образовании.

Среди проблем выделяют также слабое присутствие науки в деятельности вузов и низкую эффективность научных исследований. Объем средств, выделяемых на науку, составляет всего 0,08 процента от ВВП. Устаревшая материально-техническая база вузов не соответствует темпам развития современных технологий. Недостаточная автономия вузов, в том числе в вопросах содержания образования и управления, не позволяет университетам оперативно реагировать на изменяющиеся условия.