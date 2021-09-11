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Общество

Из-за болезней, вызванных курением, в КР ежегодно умирает более 6 тысяч человек

Ежегодно в Кыргызстане умирает более 6 тысяч человек от различных болезней, связанных с потреблением табака. Об этом сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения и социального развития.

По его данным, около 70 процентов летальных исходов в Кыргызстане происходит за счет основных неинфекционных заболеваний: сердечно-сосудистые, онкологические и бронхолегочные.

В ведомстве добавили, что потребление табака представляет собой угрозу для здоровья любого человека, независимо от его пола, возраста, расы, культуры или образования.

Заведующий отделом Национального центра онкологии и гематологии Турусбек Абдылдаев отметил, что ежегодно растет заболеваемость онкологией, и это напрямую связано с потреблением табака. «За последние годы в стране рак легких занимает 4-е место по смертности. Молодежь очень увлекается курением различных табачных изделий, таких как кальяны, электронные сигареты», — сказал он.

Медицинское сообщество просит власти поддержать закон, который защитит права граждан на здоровье и чистый воздух.

Напомним, депутаты Жогорку Кенеша 29 июля одобрили законопроект «О защите здоровья граждан КР от последствий потребления табака, никотина и воздействия окружающего табачного дыма и аэрозоля». Сейчас он находится в администрации президента.

В документе, в частности, вводится запрет на курение в общественных местах, в том числе электронных сигарет, кальянов и смесей.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206764/
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