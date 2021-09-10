Не оказали медпомощь. В колонии № 47 скончался подследственный

В лечебно-исправительном учреждении № 47 скончался подследственный. Об этом сообщает пресс-служба Наццентра по предупреждению пыток.

Уточняется, что в НЦПП с заявлением обратился адвокат 66-летнего К.И., который скончался из-за несвоевременно оказанной медицинской помощи.

«Адвокат просил перевести его в учреждение № 47 в связи с тем, что здоровье его подзащитного резко ухудшилось. Однако, несмотря на ходатайства защитника в адрес следственных органов и руководства СИЗО-1, просьба осталась без внимания. Из-за несвоевременного оказания медицинской помощи и игнорирования обращений юриста о переводе К.И. в больницу мужчина впал в диабетическую кому. Его доставили в ИК № 47 уже в тяжелом состоянии. Там он скончался через 10 дней», — сказали в наццентре.

Там отметили, что из-за громкого дела по освобождению вора в законе Азиза Батукаева многих тяжелобольных осужденных и обвиняемых не освобождают из-под стражи.

«Похожий случай произошел с осужденной, которой диагностировали IV стадию рака. Женщину выпустили по условно-досрочному освобождению, а не по состоянию здоровья. Через месяц она умерла. В медсанчасти женской ИК № 2 содержатся тяжелобольные Р.М. и Т.Д. Первая осужденная перенесла четыре инсульта, страдает артериальной гипертензией и другими заболеваниями. Последние два года передвигается только на костылях или на инвалидной коляске. Большей части назначенных ей лекарств в медсанчасти нет. Медикаменты передают родственники. В постоянном медицинском уходе нуждается и вторая осужденная. У женщины опухоль головного мозга. Ее мучают частые головные боли и случаются эпилептические приступы. Обезболивающие лекарства не помогают», — проинформировали в НЦПП.

Наццентр по предупреждению пыток просит органы уголовно-исполнительной системы обратить внимание на эти факты и соблюсти право на освобождение человека по болезни.