В Бишкеке 11 сентября солнечно. Температура воздуха ожидается +27 градусов. День уменьшился до 12 часов 43 минут.

У кого намечается той

Эрнисбек Ормоков

Родился 11 сентября 1981 года. Мэр города Джалал-Абада.

Азат Усеналиев

Родился 11 сентября 1991 года. Чемпион Азии по боксу.

Памятные даты

Всемирный день оказания первой медицинской помощи

Ежегодно, начиная с 2000 года во вторую субботу сентября во многих странах отмечается Всемирный день оказания первой медицинской помощи. Инициаторами его проведения выступили национальные организации — члены Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.

Умение каждого из нас оказать первую необходимую помощь пострадавшему до прибытия служб спасения может сыграть решающую роль в спасении жизни человека. И важно осознавать, что никто не застрахован от несчастных случаев и завтра на месте пострадавшего может оказаться любой из нас.

Cовершен самый крупный в истории человечества террористический акт

11 сентября 2001 года в небоскребы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке врезались два самолета, управляемые террористами. В результате чего обе башни обрушились, вызвав серьезные разрушения прилегающих строений. Третий самолет был направлен в здание Пентагона. Четвертый разбился в штате Пенсильвания.



Помимо 19 террористов, в результате атак погибло более 3 тысяч человек, около 6 тысяч ранено, еще 24 пропали без вести. Большинство погибших были гражданскими лицами. Также катастрофа унесла жизни пожарных и полицейских, благодаря усилиям которых удалось спасти около 30 тысяч человек.

Люди, которые меняли мир

Родился кинорежиссер Толомуш Океев

Фото из личного архива семьи Океевых. Толомуш Океев

В 1935 году в селе Боконбаево родился советский кыргызский кинорежиссер, сценарист Толомуш Океев. Народный артист СССР (1985).

Огромную известность во всем мире получили снятые им художественные фильмы «Небо нашего детства» (1966), «Поклонись огню» (1972), «Лютый» (1973), «Красное яблоко» (1975), «Улан» (1977), «Золотая осень» (1980), «Потомок белого барса» (1984), «Миражи любви» (1986). Картины Толомуша Океева талантливы, отличаются оригинальностью, глубоким психологизмом.

Создал первую частную киностудию в Кыргызстане «Келечек».

Толомуш Океев — лауреат премии Ленинского комсомола Киргизии, Госпремии КР, заслуженный деятель искусств Казахстана, заслуженный деятель культуры Польской Народной Республики.

Умер 18 декабря 2001 года.

Куда сходить

Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М»;

в «Мастерской 705» покажут спектакль «Уя».

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