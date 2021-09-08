В Бишкеке после ремонта открыли для проезда улицу Армейскую

В Бишкеке после капитального ремонта открыли для проезда отрезок улицы Армейской от Кийизбаева до Мамбетова. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, протяженность отремонтированного участка составила 480 метров, ширина проезжей части — 7 метров. С одной стороны обустроили тротуар, а с другой — ирригационную сеть.

«На улице находится школа № 53, по этой причине в первую очередь нанесены дорожные разметки и установлены знаки», — отметили в муниципалитете.

В пресс-службе добавили, что ремонт затянулся из-за забора, препятствующего строительству тротуара.