В Бишкеке 9 сентября солнечно. Температура воздуха ожидается +26 градусов. День уменьшился до 12 часов 49 минут.

Отключение света, газа, воды

9.00-18.00 — жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Саадаева, Тулебердиева, Манаса, Архитекторская, Чуй-17, Чуй-21), «Ак-Орго» (улицы Чамгарак, Жолон, Боз-Салкын), микрорайон «Аламедин-1», 85, 86, отрезки улиц Кольбаева, Калинина, Панфилова, Орозбекова, Тельмана, Баялинова, Курманджан Датки, Торекула Айтматова, проспекта Жибек Жолу, переулок Донской;

9.00-19.00 — отрезки проспекта Дэн Сяопина, улиц Фучика, Медерова, Тыныстанова, Усенбаева, Ибраимова, Куренкеева, Абдрахманова;

9.30-17.00 — улица Ахунбаева, 94;

9.30-18.30 — жилмассивы «Кара-Жыгач» (от улицы Исакеева в сторону железной дороги), «Дордой».

7-10 сентября газа не будет:

в микрорайоне «Нижний Джал»;

в районе, ограниченном улицами Садырбаева, Гагарина, Медерова, Абая, Ахунбаева, Ташкумырской, Ажибека Баатыра, проспектом Чингиза Айтматова, переулком Пожарского.

У кого намечается той

Тынчтыкбек Конушбаев

Родился 9 сентября 1961 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Алмаз Жутанов

Родился 9 сентября 1977 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Памятные даты

День комуза

Праздник появился в 2019 году.

День ввели для консолидации общества и укрепления единства народа Кыргызстана, а также для расширения межкультурного диалога этнических сообществ.

В указе президента отмечается, что в нынешних условиях необходимо придать комузу новое значение, он должен стать символом единства культурного многообразия кыргызстанцев.

Начались I Всемирные игры кочевников

Фото 24.kg. Открытие ВИК-2014

9 сентября 2014 года в Чолпон-Ате начались I Всемирные игры кочевников — международные спортивные состязания по этническим видам спорта. В них приняли участие спортсмены из 19 стран.

В основу ВИК легли народные игры исторически кочевых народов Центральной Азии.

Миссия Игр — возрождение и сохранение исторического и культурного наследия кочевых народов мира.

Международный день красоты

Фото andreamezamx/Instagram. Победительница конкурса «Мисс Вселенная» 2020 года Андреа Меса

Международный комитет эстетики и косметологии СИДЕСКО проявил инициативу создания Международного дня красоты, который отмечается ежегодно 9 сентября.

Помимо конкурсов красоты, в этот день также проводятся различные шествия, акции и фестивали, в которых участвуют и поощряются люди с внешностью, не соответствующей модельным стандартам или отличающейся своеобразием. А свой профессиональный праздник в этот день отмечают косметологи, производители и продавцы косметики, пластические хирурги, работники модельного бизнеса и все специалисты индустрии красоты.

Люди, которые меняли мир

Родился поэт Рамис Рыскулов

Фото из интернета. Рамис Рыскулов

Родился 9 сентября 1934 года в селе Кызыл-Туу Московского района. Живописец, народный поэт Кыргызской Республики.

С 1959-го — член Союза писателей СССР, с 1990-го — член Союза художников КР.

Первый поэтический сборник «Жаз» («Весна») издан в 1959 году.

Автор ряда сборников стихотворений и поэм. Поэт является одним из смелых экспериментаторов, обновивших кыргызскую советскую поэзию внедрением белого стиха. Перевел на кыргызский язык произведения Александра Пушкина, Владимира Маяковского, Николая Некрасова, Андрея Вознесенского и других.

Поэтический сборник «Ырлар» («Стихи») отмечен в 1986-м литературной премией имени Алыкула Осмонова.

Родился музыкант Алексей Агибалов

Фото Facebook. Алексей Агибалов

Родился 9 сентября 1940 года. В 13 лет начал заниматься гитарой по школам Александра Иванова-Крамского и Владимира Сазонова.

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С 1975-го солист кыргызского радио, солист-гитарист Кыргызской филармонии. Выступал с сольными концертами в Харькове, Ростове-на-Дону, Красноярске, Волгограде, Екатеринбурге, Москве, Астане и других городах, участвовал в фестивалях как исполнитель, является одним из немногих солирующих гитаристов, исполняющих концерты для гитары с оркестром.

Автор музыки к шести документальным фильмам «Кыргызфильма» и студии «Ордо», автор ряда пьес для гитары, выпущенных издательствами «Музыка» (Москва) и «Орфей» (США). Сделал более ста радиопередач из цикла «Гитара и гитаристы».

Автор ряда литературных трудов — публикаций в журнале «Литературный Киргизстан», документальной повести о Леониде Дядюченко «Плач гитары» (2006).

С 1975 года начал заниматься ювелирным дизайном. С 1990-го являлся членом Союза народных мастеров Кыргызстана.

Умер 20 августа 2019 года.

Куда сходить

Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М».

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