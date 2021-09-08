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Общество

В России нашли медальон погибшего бойца из Кыргызстана. Ищут родных и знакомых

В Смоленской области поисковики объединения «Рубеж» нашли останки и медальон гвардии лейтенанта Красной Армии, командира взвода 4-й Гвардейской кавалерийской дивизии Григория Михайловича Клубкова. Об этом сообщили в «Союзе казаков Семиречья».

По данным организации, к одному из казаков станицы «Пишпекская» в социальной сети «Одноклассники» обратился представитель поискового объединения «Рубеж» (Москва) Никита Епихин.

«Он, в частности, сообщил, что 20 мая 2021 года в лесах Смоленской области найдены останки советского солдата и медальон, в котором хранится информация об этом бойце — Григории Михайловиче Клубкове. На портале «Память народа» Клубков значится убитым и первично похороненным (то есть похоронен на месте боя и гибели)», — отметили в союзе.

Известно, что наш земляк 9 сентября 1942-го завершил обучение на лейтенанта, а через неделю (16 сентября) погиб, фактически в первом бою. До войны они с супругой жили в Чуйской области Киргизской ССР по адресу: село Сталинское (в настоящее время Беловодское), улица Ленина, дом 91. По архивным данным, у семьи Клубковых не было детей.

Тех, кто когда-либо слышал о семье Клубковых, знает их родных, просят связаться по номерам: 0553184175 — Татьяна Владимирова; 0550803767 — Сергей Андрейков; 0700097988 — Баккелди Жумабеков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206428/
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