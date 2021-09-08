Для зараженных COVID-19 свободна 491 койка в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека на сегодня есть 491 свободная койка для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на 8 сентября:
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 304;
- Национальный центр фтизиатрии — 28;
- Национальный хирургический центр — 4;
- Городская клиническая больница № 6 — 61;
- Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 73;
- Национальный центр онкологии и гематологии — 16;
- Национальный центр кардиологии и терапии — 5.
С марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 176 тысяч 779 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.