13:28
USD 84.80
EUR 100.71
RUB 1.16
Общество
Сюжет: COVID-19

Для зараженных COVID-19 свободна 491 койка в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека на сегодня есть 491 свободная койка для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 8 сентября:

  • Республиканская клиническая инфекционная больница — 304;
  • Национальный центр фтизиатрии — 28;
  • Национальный хирургический центр — 4;
  • Городская клиническая больница № 6 — 61;
  • Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 73;
  • Национальный центр онкологии и гематологии — 16;
  • Национальный центр кардиологии и терапии — 5.

С марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 176 тысяч 779 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206414/
просмотров: 67
Версия для печати
Материалы по теме
Мэрия Бишкека провела флешмобы, чтобы призвать горожан вакцинироваться
После COVID-19 может понадобиться повторная госпитализация. Причину назвал врач
COVID-19 в мире. Заразились более 221,8 миллиона, умерли более 4,5 миллиона
Коронавирусом болеет 1 тысяча 855 человек, 282 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились три медработника
В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли еще четыре человека
В КР выявили 97 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 176 779
Турция передаст Кыргызстану 150 тысяч доз вакцины против COVID-19
Для зараженных COVID-19 свободны 244 койки в медучреждениях Бишкека
COVID-19 в мире. Заразились более 221 миллиона, умерли более 4,5 миллиона
Популярные новости
Мерьем Узерли выбрала для пресс-конференции наряды от&nbsp;кыргызстанских дизайнеров Мерьем Узерли выбрала для пресс-конференции наряды от кыргызстанских дизайнеров
Почти 11&nbsp;тысяч абонентов в&nbsp;Бишкеке на&nbsp;четыре дня останутся без газа Почти 11 тысяч абонентов в Бишкеке на четыре дня останутся без газа
Неделя-24. В&nbsp;Кыргызстане повысят пенсии, и&nbsp;сколько партий собралось на&nbsp;выборы Неделя-24. В Кыргызстане повысят пенсии, и сколько партий собралось на выборы
Исполнительница роли Хюррем Султан Мерьем Узерли приехала в&nbsp;Бишкек Исполнительница роли Хюррем Султан Мерьем Узерли приехала в Бишкек
Бизнес
Смотрите сегодня матч Кыргызстан vs&nbsp;Бангладеш в&nbsp;приложении O!TV Смотрите сегодня матч Кыргызстан vs Бангладеш в приложении O!TV
Смартфон+интернет для школы и&nbsp;дома Смартфон+интернет для школы и дома
Центральноазиатский форум по&nbsp;управлению интернетом пройдет в&nbsp;Бишкеке Центральноазиатский форум по управлению интернетом пройдет в Бишкеке
Иммунотерапия при борьбе с&nbsp;раком желудка Иммунотерапия при борьбе с раком желудка
8 сентября, среда
13:20
Ежегодно ОТРК получает 371 миллион сомов из республиканского бюджета Ежегодно ОТРК получает 371 миллион сомов из республикан...
13:18
Для зараженных COVID-19 свободна 491 койка в медучреждениях Бишкека
12:55
Мэрия Бишкека провела флешмобы, чтобы призвать горожан вакцинироваться
12:46
Поехали к родне. В Душанбе четверо кыргызстанцев осуждены за пересечение границы
12:38
Депутат возмущен, что ОТРК необъективно освещает рост цен на бензин