Мэрия Бишкека провела флешмобы, чтобы призвать горожан вакцинироваться

В Бишкеке прошли флешмобы под девизом «Вакцинируйтесь, защитите себя и своих близких!». Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, мероприятия организовали городское управление здравоохранения мэрии совместно с медработниками городских центров семейной медицины при поддержке акимиатов четырех районов города.

«У памятника Курманжан датке собрались медики, ансамбль «Жетиген» и школа-лицей № 28. В торгово-развлекательных центрах «Азия Молл», ГУМ и на площади Победы — танцевальная группа «Дарика» и танцевальный ансамбль «Каухар». В торгово-развлекательном центре «Томми» для горожан выступили звезды отечественной эстрады, а специалисты рассказали о пользе вакцины и важности вакцинации в преодолении пандемии и выработке коллективного иммунитета», — отметили в мэрии.

В муниципалитете напомнили, что в рамках широкомасштабной акции по вакцинации населения в ЦСМ столицы организован бесплатный медицинский осмотр узкими специалистами приписанного и неприписанного населения с проведением активной разъяснительной работы о важности и необходимости получения вакцинации.