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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 221,8 миллиона, умерли более 4,5 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 803 тысячи 877 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 221 миллион 873 тысячи 412 человек. Больше всего зараженных в США (40 миллионов 279 тысяч 732), Индии (33 миллиона 58 тысяч 843), Бразилии (20 миллионов 914 тысяч 237), Франции (6 миллионов 938 тысяч 866), Великобритании (7 миллионов 88 тысяч 727), России (6 миллионов 946 тысяч 922), Турции (6 миллионов 542 тысячи 624), Аргентине (5 миллионов 211 тысяч 801), Иране (5 миллионов 184 тысячи 124), Колумбии (4 миллиона 921 тысяча 410), Испании (4 миллиона 892 тысячи 640), Италии (4 миллиона 579 тысяч 502) и Германии (4 миллиона 29 тысяч 865).

Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 585 тысяч 547. За сутки показатель вырос на 10 тысяч 885 человек. В том числе в США всего скончались 650 тысяч 511 человек, Бразилии — 584 тысячи 108, Индии — 441 тысяча 42, Мексике — 264 тысячи 541, России — 185 тысяч 447, Великобритании — 133 тысячи 807 и Италии — 129 тысяч 638.

В Кыргызстане зарегистрировали 176 тысяч 779 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 895 тысяч 764, Узбекистане — 161 тысяча 108, Таджикистане — 17 тысяч 405.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206375/
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