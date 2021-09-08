В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 1 тысяча 855 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 1 тысяча 134 пациента, в больницах — 721. В том числе 65 человек — в крайне тяжелом состоянии, 217 — в тяжелом. Состояние 435 больных (или 60 процентов) оценивают как средней тяжести, четыре пациента в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 166 человек, из них в Бишкеке — 81, Оше — 1, Чуйской области — 31, Ошской — 3, Таласской — 5, Нарынской — 5, Иссык-Кульской — 34, Джалал-Абадской — 5, Баткенской — 1.

С начала марта 2020 года, по официальным данным, выздоровели 170 тысяч 911 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.