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Общество

Фильм «Акыркы көч» покажут на международном кинофестивале в Колумбии

Фото 24.kg. Кадр из фильма

Художественный фильм «Акыркы көч» («Дорога в Эдем») покажут на Atlantic International Film Festival, который пройдет в Колумбии. Об этом 24.kg сообщили на киностудии «Кыргызфильм» имени Толомуша Океева.

Atlantic International Film Festival возник в рамках концепции создания места встречи кинолюбителей, кинематографистов, теоретиков и других профессионалов киноискусства. Его цель — быть витриной для распространения современных предложений по качеству, относящихся к кинематографическому языку из любого жанра.

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Главный герой ленты Кубат Алиев — выдающийся писатель на пенсии, вдовец, живет один в своей хрущевской квартире. Однажды он узнает, что его друг, писатель Сапар, тяжело болен. Кубат продает свою квартиру, чтобы оплатить его лечение. Но вскоре его младшего брата избивают коллекторы за долги. Кубат оказывается перед сложным выбором — помочь брату или другу.

В картине снялись Марат Алышпаев, Шайыргул Касымалиева, Бусурман Одуракаев, Анара Ажыканова, Калипа Усенова и Омурзак Токтомуратов. Сопродюсером выступила Эльнура Осмоналиева.

Фильм является совместным производством Национальной киностудии «Кыргызфильм» имени Толомуша Океева и общественного фонда «Билимкана».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206329/
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