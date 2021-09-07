Для зараженных COVID-19 свободны 244 койки в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека на сегодня есть 244 свободные койки для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на 7 сентября:
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 51;
- Национальный центр фтизиатрии — 30;
- Национальный хирургический центр — 5;
- Городская клиническая больница № 6 — 59;
- Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 78;
- Национальный центр онкологии и гематологии — 16;
- Национальный центр кардиологии и терапии — 5.
С марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 176 тысяч 682 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.