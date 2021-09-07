COVID-19 в мире. Заразились более 221 миллиона, умерли более 4,5 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 426 тысяч 605 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 221 миллион 69 тысяч 535 человек. Больше всего зараженных в США (40 миллионов 18 тысяч 318), Индии (33 миллиона 27 тысяч 621), Бразилии (20 миллионов 899 тысяч 933), Франции (6 миллионов 924 тысячи 325), Великобритании (7 миллионов 51 тысяча 516), России (6 миллионов 929 тысяч 862), Турции (6 миллионов 412 тысяч 247), Аргентине (5 миллионов 207 тысяч 695), Иране (5 миллионов 156 тысяч 986), Колумбии (4 миллиона 919 тысяч 773), Испании (4 миллиона 887 тысяч 112), Италии (4 миллиона 574 тысячи 787) и Германии (4 миллиона 20 тысяч 587).

Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 574 тысяч 662. За сутки показатель вырос на 7 тысяч 548 человек. В том числе в США всего скончались 649 тысяч 72 человека, Бразилии — 583 тысячи 810, Индии — 440 тысяч 752, Мексике — 263 тысячи 470, России — 184 тысячи 672, Великобритании — 133 тысячи 598 и Италии — 129 тысяч 567.

В Кыргызстане зарегистрировали 176 тысяч 682 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 891 тысячу 783, Узбекистане — 160 тысяч 511, Таджикистане — 17 тысяч 384.