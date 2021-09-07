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Общество
Сюжет: COVID-19

Коронавирусом болеет 1 тысяча 928 человек, 295 — в тяжелом состоянии

В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 1 тысяча 928 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 1 тысяча 139 пациентов, в больницах — 789. В том числе 68 человек — в крайне тяжелом состоянии, 227 — в тяжелом. Состояние 491 больного (или 62,2 процента) оценивают как средней тяжести, три пациента в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровел 121 человек, из них в Бишкеке — 37, Оше — 2, Чуйской области — 47, Ошской — 2, Таласской — 10, Нарынской — 4, Иссык-Кульской — 11, Джалал-Абадской — 3, Баткенской — 5.

С начала марта 2020 года, по официальным данным, выздоровели 170 тысяч 745 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206203/
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