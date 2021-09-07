Пособие для школьников и их родителей «Буду изобретать» выпустили в Кыргызстане

Вышло учебное пособие для школьников по вопросам интеллектуальной собственности и изобретательской деятельности «Буду изобретать». Об этом сообщили в пресс-службе «Кыргызпатента».

По ее данным, пособие предназначено для самостоятельной работы школьников, подготовке к урокам, посвященным вопросам интеллектуальной собственности и изобретательской активности, а также для совместного с родителями изучения норм и правил изобретательской деятельности и охраны результатов интеллектуального труда учащихся.

В организации отметили, что пособие адаптировано под законодательство Кыргызстана на основании лицензионного договора.

Электронные варианты доступны на кыргызском и русском языках.