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Общество

Открылась виртуальная выставка ко дню рождения Исхака Раззакова

Фото razzakov.archive.kg. Онлайн-выставка

Государственное архивное агентство презентует виртуальную выставку к 111-летию со дня рождения видного деятеля Исхака Раззакова. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития КР.

По данным пресс-службы, представлены документы из фондов Центрального государственного архива КР и Центрального государственного архива общественно-политической документации КР, фотоматериалы — из фондов Центрального государственного архива кинофотофонодокументов КР и архива президента КР.

Экспозиция рассказывает об основных этапах жизни и общественно-политической деятельности Исхака Раззакова. Она входит в серию «Государственные деятели Кыргызстана».

Ознакомиться с виртуальной выставкой можно по ссылке.

Напомним, Исхак Раззаков родился 25 октября 1910 года в Баткенской области. Советский государственный и партийный деятель, первый секретарь ЦК Компартии Киргизии, Герой Кыргызской Республики.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206177/
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