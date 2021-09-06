Юридические клиники Кыргызстана разработают учебные пособия «Человек и общество»

Юридические клиники Кыргызстана разработают учебные пособия для преподавателей предмета «Человек и общество». Об этом сообщили в Ассоциации юрклиник.

Отмечается, что уникальностью работы станет формат — учебные пособия будут представлены в электронном виде на кыргызском и русском языках и опубликованы на сайте. «Это позволит учителям со всей республики использовать материал для ведения своих уроков, а школьникам даст возможность через интерактивные формы узнать о своих правах и юридических нормах», — сказали в ассоциации.

Кроме того, планируется разработать платформу, где, помимо пособий, будут публиковать иллюстрированные комиксы для школьников, статьи по правовой тематике и информацию про юридические клиники, где каждый гражданин может получить бесплатную юридическую консультацию. Ожидается, что сайт начнет функционировать с ноября.

«Правовая грамотность начинается со школьной скамьи, когда школьники проходят обучение по предмету «Человек и общество». Однако предмет не предполагает более глубокого изучения права как инструмента регулирования общественных отношений. И по этому предмету в настоящее время нет материалов, через которые можно привить практические навыки применения права и понимания их особенностей. Создание правовых материалов в доступном и визуально интересном формате сделает сложную юридическую терминологию более интересной и простой для молодежи. Инициативы поддерживаются ПРООН в Кыргызстане», — заметил автор проекта и президент Ассоциации юридических клиник Артур Бакиров.