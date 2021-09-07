В Бишкеке 7 сентября солнечно. Температура воздуха ожидается +36 градусов. День уменьшился до 12 часов 55 минут.

Отключение света, газа, воды

9.00-13.00 — отрезки улиц Медерова, Жукеева-Пудовкина, переулок Кокандский;

9.00-17.00 — школа № 32;

9.00-18.00 — отрезки улиц Тулебердиева, Худайбергенова, Боталиева, Жаманбаева, Айни, Молодая Гвардия, переулок Пензенский, жилмассивы «Колмо» (улицы Тендик, Илим, Мыскал, Дастан, Биримдик, Жаштык, Достук, Жеткинчек, Сейил, Мидина), «Ак-Орго» (улицы Ынтымак, Проектируемая, Сон-Кол, Тимура Фрунзе, Адилет, Мурманская, Алты-Бакан), «Ак-Босого» (улицы Чуй-15 — Чуй-20, Чуй-29 — Чуй- 32, Чуй-34, Ак-Чолмок, Бекбекей, Кырк-Кыз, Тагылдыр-Тоо), «Арча-Бешик» (улицы Абдрахманова, Арча-Бешик, Кызыл-Адыр, Ойсул-Ата), улица Тимирязева, 42;

9.30-17.00 — улица Тыныстанова, 2;

9.30-18.30 — отрезки улиц Жибек Жолу, Куликовской, переулок Черкесский;

13.00-17.00 — отрезки улиц Горького, Матросова.

7-10 сентября газа не будет:

в микрорайоне «Нижний Джал»;

в районе, ограниченном улицами Садырбаева, Гагарина, Медерова, Абая, Ахунбаева, Ташкумырской, Ажибека Баатыра, проспектом Чингиза Айтматова, переулком Пожарского.

Памятные даты

Всемирный день уничтожения военной игрушки

Эта дата стала отмечаться в 1988 году по инициативе Всемирной ассоциации помощи сиротам и детям, лишенным родительской опеки.

С идеей проведения всемирного дня, во время которого детям предлагается отказаться от военных игрушек, обменять их на другие (мягкие, конструкторы, настольные игры, автомобили, куклы), эта организация выступила в 1987 году. В следующем году инициатива была услышана в разных странах и приобрела целый ряд сторонников, которые с того момента ежегодно участвуют в проведении акций отказа от военных игрушек.

Спор о том, наносит ли вред детской психике и в какой мере военная игрушка, стал целой темой для дискуссий психологов.

Международный день чистого воздуха для голубого неба

Фото 24.kg. Небо над озером Иссык-Куль

Дата Организации Объединенных Наций в 2020 году отмечалась впервые.

Этот день призван обратить внимание всех стран мира на проблему загрязнения воздуха.

Выбросы в атмосферу твердых частиц, газов в процессе человеческой деятельности оборачиваются не только глобальными подвижками в климатической сфере, но и напрямую оказывают негативное влияние на здоровье человека.

Люди, которые меняли мир

Родился тренер Виктор Борисов

Фото из архива 24.kg. Виктор Борисов, 2017 год

Родился 7 сентября 1937 года. Заслуженный тренер Киргизской СССР.

В должности старшего тренера Спорткомитета СССР по марафонскому бегу участвовал в разработке программы по подготовке советских спортсменов к Олимпийским играм 1980 и 1984 годов.

В 2001-2005 годах был президентом Федерации легкой атлетики Кыргызской Республики, затем — старшим тренером национальной сборной команды.

В качестве тренера подготовил чемпионку СССР в беге, участницу Олимпийских игр в Мюнхене Валентину Чичаеву, бронзового призера летних Олимпийских игр в Москве в марафонском беге Сатымкула Джуманазарова, участницу трех Олимпиад Ирину Богачеву, двукратную чемпионку Азии и чемпионку Азиатских игр Татьяну Борисову, двукратную победительницу чемпионатов Азии, победительницу Азиатских игр, участницу ОИ-2016 и 2020 Дарью Маслову.

Среди его воспитанников 3 заслуженных мастера спорта, 13 мастеров спорта международного класса, 20 мастеров спорта СССР и Кыргызстана.

Умер 22 января 2020 года.

Умер композитор Владимир Власов

Фото из интернета. Владимир Власов

Родился 25 декабря 1902 года (7 января 1903-го) в Москве. Композитор, заслуженный деятель искусств Киргизской ССР и РСФСР, народный артист Киргизской ССР и РСФСР, лауреат Государственной премии имени Токтогула.

В Киргизию Владимир Власов приехал в августе 1936 года.

Один из основателей кыргызской профессиональной музыкальной культуры.

В творческом содружестве с Абдыласом Малдыбаевым и Владимиром Фере, продолжавшемся многие годы, Власов создает первые кыргызские музыкальные драмы, оперы, балеты, оратории, кантаты, камерно-инструментальные и камерно-вокальные сочинения.

Основные сочинения Владимира Власова: музыкальные драмы «Алтын кыз», «Аджал ордуна», оперы «Айчурек» (1939), «За счастье народа» (1941), «На берегах Иссык-Куля» (1951), «Токтогул» (1958), «Алтын кыз» (1973), «Белые крылья» (1974), балеты «Анар» (1940), «Селкинчек» (1943), «Весна Ала-Тоо» (1955), «Асель» (1957) и многие другие.

Умер 7 сентября 1986 года.

Умерла государственный деятель Кулийпа Кондучалова

Фото из интернета. Кулийпа Кондучалова

В 2013 году в возрасте 93 лет в Бишкеке скончалась советский, кыргызский государственный деятель Кулийпа Кондучалова.

Родилась она в 1920-м в селе Кара-Жигач.

Министр иностранных дел (1953–1963). В 1958 году Кулийпа Кондучалова становится министром культуры и остается на этой должности в течение 22 лет (1958–1980). Именно тогда мир узнал о прозе Чингиза Айтматова. В те годы отечественное оперное искусство и балет достигли расцвета, а национальный кинематограф окрестили «кыргызским чудом».

Она дружила со многими великими людьми. Ее близкими подругами стали балерина Бюбюсара Бейшеналиева и оперная певица Сайра Киизбаева. По ее заказу композитор Дмитрий Шостакович написал сюиту на русско-кыргызскую тему.

Умер государственный деятель Турдакун Усубалиев

Фото ru.wikipedia.org. Турдакун Усубалиев

В 2015 году в возрасте 95 лет скончался государственный и партийный деятель, Герой Кыргызской Республики Турдакун Усубалиев.

Родился 6 ноября в селе Кочкор Нарынской области.

Советский государственный и партийный деятель, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Киргизской ССР с 1961 по 1985 год. С его деятельностью связано развитие промышленности и сельского хозяйства, науки и образования, массовое жилищное строительство и сооружение архитектурных ансамблей площадей Ала-Тоо и Победы в Бишкеке, построены Токтогульская ГЭС и ряд других электростанций.

Являлся депутатом Собрания народных представителей Жогорку Кенеша, был председателем комитета по депутатским полномочиям, этике, связям с общественными объединениями и средствами массовой информации. В июне 2008 года был соучредителем политического движения «Единый Кыргызстан».

Куда сходить

Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М».

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