COVID-19 в мире. Заразились более 220,6 миллиона, умерли более 4,5 миллиона

За последние трое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 1 миллион 666 тысяч 156 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 220 миллионов 643 тысячи 330 человек. Больше всего зараженных в США (39 миллионов 941 тысяча 916), Индии (32 миллиона 988 тысяч 673), Бразилии (20 миллионов 890 тысяч 779), Франции (6 миллионов 921 тысяча 275), Великобритании (7 миллионов 10 тысяч 540), России (6 миллионов 912 тысяч 375), Турции (6 миллионов 412 тысяч 247), Аргентине (5 миллионов 203 тысячи 802), Иране (5 миллионов 129 тысяч 407), Колумбии (4 миллиона 918 тысяч 649), Испании (4 миллиона 877 тысяч 755), Италии (4 миллиона 571 тысяча 440) и Германии (4 миллиона 13 тысяч 808).

Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 567 тысяч 114. За трое суток показатель вырос на 26 тысяч 104 человека. В том числе в США всего скончались 648 тысяч 467 человек, Бразилии — 583 тысячи 628, Индии — 440 тысяч 533, Мексике — 263 тысячи 140, России — 183 тысячи 896, Великобритании — 133 тысячи 553 и Италии — 129 тысяч 515.

В Кыргызстане зарегистрировали 176 тысяч 473 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 888 тысяч 188, Узбекистане — 159 тысяч 871, Таджикистане — 17 тысяч 313.