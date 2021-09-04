В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 1 тысяча 953 человека. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 1 тысяча 35 пациентов, в больницах — 918. В том числе 77 человек — в крайне тяжелом состоянии, 271 — в тяжелом. Состояние 564 больных (или 61,4 процента) оценивают как средней тяжести, шесть пациентов в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 135 человек, из них в Бишкеке — 35, Оше — 3, Чуйской области — 46, Таласской — 5, Нарынской — 1, Иссык-Кульской — 32, Джалал-Абадской — 3, Баткенской — 10.

С начала марта 2020 года, по официальным данным, выздоровели 170 тысяч 396 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.