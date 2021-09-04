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Общество

Экологи ищут волонтеров для инвентаризации деревьев в Бишкеке

Экологи ищут волонтеров для инвентаризации деревьев в Бишкеке. Объявление о наборе разместил на своей странице в Facebook ОФ «Инициатива Арча».

В фонде отметили, что инвентаризация даст информацию о состоянии деревьев и необходимых мероприятиях по уходу за ними. «За счет этого появляется возможность прогнозировать расходы по обслуживанию городских деревьев и формировать целевой бюджет на их обслуживание и уход», — говорится в объявлении.

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Данные будут заноситься в электронную базу, которая позволяет наносить локацию каждого дерева с полным названием, характеристиками, условиями произрастания, состоянием. «Эти сведения становятся доступными как для муниципалитета, так и для всех горожан. Жители получат возможность отслеживать открытые данные о состоянии городских деревьев и при необходимости давать комментарии по интересующим их деревьям. У каждого горожанина появится возможность отслеживать свое любимое дерево», — добавили в фонде.

В организации перечислили требования к волонтерам: выделить 3 часа своего времени (утренняя смена с 9.00 до 12.00, вечерняя с 14.00 до 17.00 на две недели — с 13 по 24 сентября (суббота и воскресенье — выходные дни), иметь смартфон с операционной системой Android и подключением к мобильному интернету.

Для участия в команде необходимо до 7 сентября заполнить форму.

Инициатива организована фондом «Инициатива Арча» в партнерстве с муниципальными предприятиями «Бишкекзеленхоз» и «Городские парки».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205992/
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