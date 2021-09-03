На Иссык-Куле военнослужащие готовятся к очередным учениям «Рубеж-2021»

С 7 по 9 сентября на базе учебного центра «Эдельвейс» Минобороны пройдут совместные тактические учения с подразделениями Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона ОДКБ «Рубеж-2021». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что сейчас проводится подготовка к мероприятию. На полигоне состоялся оперативный сбор с органами управления Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона (КСБР ЦАР).

«Военнослужащие собрались, чтобы повысить профессиональные знания и навыки, а также проверить слаженную работу командования и штаба КСБР ЦАР в преддверии совместных учений «Рубеж-2021». В ходе состоявшейся командно-штабной тренировки офицеры командования и штаба КСБР ЦАР отработали вопросы планирования и подготовки совместной операции», — сообщили в Минобороны.