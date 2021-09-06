В Бишкеке 6 сентября солнечно. Температура воздуха ожидается +33 градуса. День уменьшился до 12 часов 57 минут.

Отключение света, газа, воды

9.00-18.00 — микрорайон «Джал-29», 4/1, 4/2, 45/2, жилмассивы «Аска-Таш» (улицы Месароша, Набережная, Кедейкан), «Арча-Бешик» (улицы Эр-Тайлак, Камбар-Ата, Проектируемая, Кен-Кол, Ак-Чолмок, Кырк-Кыз, Бекбекей, Тагылдыр-Тоо, Шербет, Масалиева, Чортекова, Алты-Тутун, Жайыла Баатыра, Кара-Кужур,Тогуз-Тутун);

9.00-17.00 — отрезки проспектов Эркиндик, Чуй, улиц Куренкеева, Фрунзе, Буденного, Огонбаева, Саратовской, Веселой, Курманалиева, Кишиневской, Достоевского, Бабушкина, Армавирской, Бакинской, Элебесова, Тульской, Арычной, 7-й микрорайон (коттеджи возле ЮБЧК);

9.30-17.00 — улица Суеркулова, 5;

9.30-18.30 — село Орто-Сай (частично), улица Кольбаева, 22, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 28, 30.

Памятные даты

Подписана Всемирная конвенция об авторском праве

Международное соглашение об охране авторского права действует под патронажем ЮНЕСКО. Конвенция принята на Межправительственной конференции по авторскому праву в Женеве 6 сентября 1952 года.

Ее задача состояла в том, чтобы ни одна страна не оставалась вне рамок международной системы охраны авторского права.

ВКАП предусматривает более низкий уровень охраны авторских прав по сравнению с Бернской конвенцией. Женевская конвенция разрабатывалась и принималась с целью присоединения к ней как можно большего количества государств, в том числе тех, которые по тем или иным причинам не могут обеспечить уровень охраны авторских прав, предусмотренный Бернской конвенцией.

Куда сходить

Куда сходить на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.