В Бишкеке 5 сентября солнечно. Температура воздуха ожидается +33 градуса. День уменьшился до 13 часов.

Отключение света, газа, воды

9.00-13.00 — отрезки улиц Усенбаева, Куренкеева, Советской.

У кого намечается той

Гидаят Худуш оглы Оруджев

Родился 5 сентября 1944 года. Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Кыргызстане.

Динара Чочунбаева

Родилась 5 сентября 1956 года во Фрунзе. Художник, член правления Союза художников КР, директор фестиваля «Оймо».

Марат Амираев

Родился 5 сентября 1974 года. Режиссер, актер.

Памятные даты

День нефтяника

День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности (День нефтяника), отмечаемый ежегодно в первое воскресенье сентября, — это профессиональный праздник представителей разнообразных газовых и нефтяных специальностей: геологов и буровиков, разработчиков и строителей, транспортников, технологов; всех тех, кто связал свою судьбу с нефтяной и газовой промышленностью.

Труд сообщества людей всех этих профессий невероятно важен. От деятельности нефтяной, газовой и топливной промышленности зависят бесперебойность работы всех отраслей народного хозяйства и комфортность жизни граждан.

Международный день благотворительности

Фото Facebook/Help the Children-SKD

Цели дня — привлечение внимания общественности к деятельности благотворительных организаций и отдельных лиц в преодолении нищеты и острых гуманитарных кризисов и, конечно же, поощрение их работы и мобилизация людей, общественных организаций и заинтересованных сторон в мире для участия в волонтерской и благотворительной деятельности.

С инициативой учреждения даты выступило правительство Венгрии, а число проведения приурочено к годовщине смерти матери Терезы Калькуттской (1910-1997). Известная миссионерка и католическая монахиня, она на протяжении полувека служила бедным, больным и сиротам, занимаясь благотворительной деятельностью сначала в Индии, а затем и в других странах.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Ташманбет Кененсариев

Фото из интернета. Ташманбет Кененсариев

Родился 5 сентября 1949-го в селе Кара-Суу Джалал-Абадской области. Видный ученый, заведующий отделом Национальной академии «Манас» и Чингиза Айтматова, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель образования Кыргызской Республики, кавалер медали «Данк».

Внес большой вклад в становление и развитие Ошского государственного университета, где занимал ответственные посты более 20 лет.

В своей докторской диссертации по-новому раскрыл и интерпретировал сущность и историю Кокандского ханства.

В 2000-2007 годах работал директором Института стратегических исследований при президенте КР, проректором Кыргызско-Российского Славянского университета, в 2008-2010 годах — ректором Джалал-Абадского государственного университета, в 2010-2013 годах — первым проректором Дипломатической академии, в 2014-2019 годах — профессором Института манасоведения КГУ имени Ишеналы Арабаева.

На кыргызском, русском, узбекском, турецком, английском, иранском, китайском, немецком и польском языках опубликованы его 17 монографий, 3 учебника, 18 методических пособий и более 350 научных статей. Под руководством Ташманбета Кененсариева защищено около 20 кандидатских диссертаций.

Являлся заслуженным деятелем образования КР, почетным профессором ряда вузов, академиком Народной академии Центральной Азии. Международным биографическим центром Великобритании ему присвоено звание лучшего педагога 2005-го.

Умер 2 июля 2021 года.

Куда сходить

Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк»;

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева покажет оперу-дастан «Ак-Мөөр».

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

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