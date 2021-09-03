COVID-19 в мире. Заразились более 218,9 миллиона, умерли более 4,5 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 600 тысяч 685 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 218 миллионов 977 тысяч 174 человека. Больше всего зараженных в США (39 миллионов 549 тысяч 299), Индии (32 миллиона 857 тысяч 937), Бразилии (20 миллионов 830 тысяч 495), Франции (6 миллионов 882 тысячи 305), Великобритании (6 миллионов 894 тысячи 913), России (6 миллионов 857 тысяч 243), Турции (6 миллионов 412 тысяч 247), Аргентине (5 миллионов 195 тысяч 601), Иране (5 миллионов 55 тысяч 512), Колумбии (4 миллиона 913 тысяч 31), Испании (4 миллиона 871 тысяча 444), Италии (4 миллиона 553 тысячи 241) и Германии (3 миллиона 993 тысячи 789).

Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 541 тысячи 10. За сутки показатель вырос на 22 тысячи 633 человека. В том числе в США всего скончались 643 тысячи 664 человека, Бразилии — 581 тысяча 914, Индии — 439 тысяч 529, Мексике — 261 тысяча 496, России — 181 тысяча 560, Великобритании — 133 тысячи 244 и Италии — 129 тысяч 352.

В Кыргызстане зарегистрировали 176 тысяч 193 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 873 тысячи 851, Узбекистане — 157 тысяч 872, Таджикистане — 17 тысяч 284.