COVID-19 в мире. Заразились более 218,9 миллиона, умерли более 4,5 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 600 тысяч 685 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 218 миллионов 977 тысяч 174 человека. Больше всего зараженных в США (39 миллионов 549 тысяч 299), Индии (32 миллиона 857 тысяч 937), Бразилии (20 миллионов 830 тысяч 495), Франции (6 миллионов 882 тысячи 305), Великобритании (6 миллионов 894 тысячи 913), России (6 миллионов 857 тысяч 243), Турции (6 миллионов 412 тысяч 247), Аргентине (5 миллионов 195 тысяч 601), Иране (5 миллионов 55 тысяч 512), Колумбии (4 миллиона 913 тысяч 31), Испании (4 миллиона 871 тысяча 444), Италии (4 миллиона 553 тысячи 241) и Германии (3 миллиона 993 тысячи 789).
В Кыргызстане зарегистрировали 176 тысяч 193 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 873 тысячи 851, Узбекистане — 157 тысяч 872, Таджикистане — 17 тысяч 284.