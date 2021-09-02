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Общество

Пес по кличке Шторм ворвался в эфир прогноза погоды в Канаде. Забавное видео

В прямом эфире канадского телеканала Global News во время прогноза погоды неожиданно появилась собака. Оказалось, что это пес ведущего и главного метеоролога канала Энтони Фарелла, зовут его Шторм. Об этом пишут зарубежные СМИ.

По их данным, прогноз погоды начинался как обычно — Энтони Фарелл рассказывал зрителям о последствиях урагана Ида в Северной Америке. Вдруг в кадре появился Шторм и подошел к хозяину. Метеоролог удивился, но проявил профессионализм и продолжил вести программу.

Собака же все время ходила за ведущим, нюхала пол в поисках лакомств. Энтони Фарелл все-таки не смог игнорировать появление любимца и прокомментировал его — он сказал, что Шторм здоровается и ищет, что бы ему съесть. При этом он вышел из кадра, пытался приманить собаку вкусностями.

Пес лакомство съел, но уже почувствовал себя звездой и не захотел покидать площадку. Вместо этого он продолжил бегать перед зрителями, успешно отвлекая их от погоды. В результате собака оставалась в кадре до конца прогноза.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205854/
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