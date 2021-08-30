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Общество

Футболистка Айдана Оторбаева приглашает детей с инвалидностью на отдых в лагерь

со страницы Айданы Оторбаевой в Facebook
Фото со страницы Айданы Оторбаевой в Facebook

Кыргызстанская футболистка Айдана Оторбаева в феврале 2021 года стала обладательницей специальной премии от FIFPro (Международной ассоциации профессиональных футболистов) под названием FIFPro Hero.

Как сообщила сама спортсменка, помимо звания, она также получила денежный приз в размере $5 тысяч.

«Мною было принято решение направить их на еще один социальный проект. Совместно с ОФ Football for everyone и профсоюзом футболистов КР Ассоциации профессиональных футболистов Кыргызской Республики мы придумали проект под названием Special football camp. Это спортивный лагерь для детей с ограниченными возможностями здоровья», — сообщила Айдана Оторбаева.

Лагерь откроется 3 сентября и пройдет до 7 сентября на Иссык-Куле.

По данным футболистки, на сегодняшний день есть участники из Джалал-Абадской области, Кара-Балты, Нарына, Оша, Бишкека, Каракола и Кызыл-Кии. Осталось восемь свободных мест по принципу один ребенок с ОВЗ и один сопровождающий взрослый.

Организаторы лагеря берут на себя расходы на проживание, питание и экипировку.

Желающие отправить своего ребенка с инвалидностью на отдых в компании с Айданой Оторбаевой и другими спортсменами, которые расскажут о футболе и многом другом интересном, могут позвонить по телефону 0555571617.

Айдана Оторбаева — член женской сборной Кыргызстана по футболу, многократно становилась лучшим бомбардиром.

Отборочная комиссия глобального союза игроков FIFPro наградила ее за работу по организации группы волонтеров, помогавших медперсоналу в борьбе с COVID-19 летом 2020 года.

Футболистка занимается благотворительностью на постоянной основе. Ранее она собрала деньги для помощи в строительстве дома спортсмену, паралимпийцу Арстанбеку Базаркулову.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205538/
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