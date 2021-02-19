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Спорт

Футболистка Айдана Оторбаева стала обладательницей специальной премии от FIFpro

Футболистка Айдана Оторбаева стала обладательницей специальной премии от FIFpro под названием FIFpro Hero. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Facebook.

Айдану Оторбаеву изначально номинировали на премию Merit Award, но ей не удалось выиграть.

«Спасибо вам за поддержку, что так искренне за меня болеете и переживаете, это не может не радовать и греть мое сердце. Я стала обладательницей специальной награды под названием FIFPRO HERO. Для меня эта награда значит многое. Я понятия не имела, что моя небольшая волонтерская деятельность принесет мне столько добра и радости. Даже сейчас я принимаю это как аванс. Я буду и хочу всегда руководствоваться сердцем и быть на стороне добра и мира. И, конечно же, огромную благодарность и признательность хочется выразить моим ребятам из «СООБЩА». Без вас не было бы всего этого! Я посвящаю эту награду каждому из вас! Спасибо за ваши добрые и храбрые сердца! Обнимаю каждого», — написала она.
Ссылка: https://24.kg/sport/184032/
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Футболистка Айдана Оторбаева стала обладательницей специальной премии от FIFpro